Dauchingen Senioren reisen ins Mittelalter

Der von Karola Bächle organisierte Ausflug war ein voller Erfolg. Zunächst wurde aber von den beiden Bussen, die am späten Vormittag starteten, das Donautal angesteuert und der Knopfmacherfelsen in der Nähe von Fridingen besucht. Den grandiosen Ausblick ins Donautal, den man von dieser Aussichtskanzel unter anderem auf das Schloss Bronnen und bis zur Abtei Beuron hat, ließ sich fast niemand entgehen. Im Gasthaus wurde gleich das Mittagessen eingenommen. Das Team des Gasthauses war bestens vorbereit, so wurde die Ausflugsgruppe mit rund 80 Teilnehmern in kaum mehr als einer Stunde mit einem stärkenden Mittagessen und erfrischenden Getränken versorgt.

Vorbei am Kloster Beuron ging es zum Hauptziel der Ausflugsfahrt, dem Campus Galli. Da standen bereits die vier gebuchten Gästeführer, um die interessierten Dauchinger Senioren über das Areal des Campus Galli zu führen. Das im Jahr 2012 gestartete Projekt verfolgt das Ziel, eine mittelalterliche Klosteranlage zu errichten auf der Grundlage des St. Galler Klosterplans. Dies alles geschieht weitestgehend mit Arbeitsmaterialien, die im Mittelalter zur Verfügung standen, und den damaligen Arbeitsmethoden. Das Projekt ist auf eine Bauzeit von vielen Jahrzehnten angelegt, konkrete Vorgaben gibt es nicht. Spannend und informativ waren die Ausführungen der kompetenten Gästeführer an verschiedenen Stationen des weitläufigen Geländes, an denen man Handwerkern bei ihren Tätigkeiten zuschauen konnte. Als bisher fertig gestellter Höhepunkt gab es eine Holzkirche zu bewundern. Bei Spezialitäten wie Met, Bier und Honigkuchen wurden am "Marktplatz" die Eindrücke des Erlebten ausgetauscht.