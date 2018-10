Dauchingen Schule erhält neue LED-Leuchten

Dauchingen (spr). Zusätzlich erhält jedes Klassenzimmer Ultraschall-Präsenzmelder zur energieeffizienten Steuerung. Rektorat und Sekretariat bekommen zwei LED-Stehleuchten. Das Einsparpotenzial durch die neue LED-Technik liegt bei 6300 Kilowattstunden pro Jahr, was in etwa 66 Prozent entspricht. Die jährliche Kosteneinsparung beträgt bei 21 Cent pro Kilowattstunde demnach 1300 Euro, und die jährliche CO2-Einsparung liegt bei 3,72 Tonnen. Die Amortisationszeit (ohne Förderzuschuss) würde 20 Jahre betragen. Für die Maßnahme wird jedoch ein Förderzuschuss aus dem Klimaschutz-Programm des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit in Höhe von 9122 Euro gewährt. Mit der Planung wurde das Büro für Elektrotechnik Mundinger (EPM) beauftragt. Die Honorarkosten belaufen sich auf 3000 Euro. Die Firma Stähle erhielt den Auftrag, der 31 500 Euro Wert ist.