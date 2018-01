Dauchingen Rauschgift: Ermittlungen laufen

Rückblende: Mit einem großen Aufgebot an Polizisten und einem Spürhund war die Polizei in aller Frühe in der Dauchinger Kniebisstraße angerückt. Nicht nur das Haus, auch zwei auf dem Grundstück abgestellte Fahrzeuge wurden durchsucht. Die Durchsuchung stand in Zusammenhang mit einer größeren Razzia auch an anderen Orten. Auf den Beschuldigten war man im Zuge der Ermittlungen im Rahmen jenes größeren Verfahrens gestoßen. Nach derzeitigem Kenntnisstand handele es sich bei dem Dauchinger Verdächtigen um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, er würde aber zum jetzigen Zeitpunkt und Ermittlungsstand nicht von Zusammenhängen mit der organisierten Kriminalität sprechen, so Grundke.

Bis alle Spuren und Unterlagen ausgewertet und gegebenenfalls weitere Vernehmungen vorgenommen seien, würde es noch einige Monate dauern, sagte Grundke, die Polizei treibe die Ermittlungen weiterhin voran.