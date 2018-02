Dauchingen Rauschenden Fasnetsball gefeiert

In der Selbsthilfegruppe für gestresste Wochentage klagten die einzelnen Vertreter über ihre jeweiligen Beschwernisse, am meisten natürlich der Montag, der ja gefühlt fast so lange dauert wie alle anderen Wochentage zusammen.

Nachts in der Umkleide

Eine ganz besondere Vorstellung hatten sich Marius Wosl und Philip Förg unter dem Titel "Nachts in der Umkleide" ausgedacht: Zu klassischer Musik gab es ein köstliches Pas de Deux mit Badetuch-Akrobatik. Die Boygroup der Hexenzunft Villingen hat ein festes Fanreservoir in Dauchingen, das zeigte sich daran, dass viele in der Halle die selbst geschriebenen Lieder mitsingen konnten.

Danach kündigte Yannic Ositschan einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum an – und ploppp – waren die Besucher in die 80er Jahre zurückversetzt: Die Teufels-Wieber brachten die Disco-Klassiker von damals auf die Bühne. Nach der umjubelten Vorstellung der Taktlosen bildete das Hennafeggler-Männerballett, diesmal ganz südländisch unter dem Titel "Los cabrones reales de Pollo" den Schlusspunkt unter einem unterhaltsamen Abend, der natürlich an der Bar noch bis in die Nacht verlängert wurde.