Dauchingen Rat lehnt Nutzungsänderung ab

Losgelöst von der Frage, wie viele Stellplätze für welche Nutzungsart erforderlich werden, liegen neun in der Planung vorgesehene Stellplätze auf gemeindeeigenen Flächen. Somit stellte sich in erster Linie die Frage, ob die Gemeinde diese Flächen per Baulast oder Verkauf für die beantragte Nutzungsänderung zur Verfügung stellen möchte.

Hierzu hatten die Gemeinderäte eine absolut eindeutige Meinung: Auf keinen Fall. Bemängelt wurde nicht nur, dass das Projekt nicht nach Dauchingen passe, und schon gar nicht am gegebenen Ort, sondern insbesondere die Tatsache, dass der Umbau und die Vermietung bereits gestartet sei und man nun wieder im Nachhinein Dinge absegnen solle.

Der Gemeinderat hat einstimmig die beantragte Nutzungsänderung abgelehnt. Ebenso einstimmig wurde beschlossen, dass die Gemeinde für diese Nutzungsart keine Grundstücksverkäufe und keine Baulast in Aussicht stellt. Das könnte zwar dazu führen, dass die Bushaltestelle gegenüber dem "Ritter" verlegt werden muss, denn in diesem Bereich gehört das Grundstück zum Ritter, doch das beeinflusste die Ratsmitglieder nicht in ihrer klaren Ablehnung.