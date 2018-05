Dauchingen Querelen um Gottesdienstregelung

Dauchingen. Beide Vertreter der St. Hilarius-Pfarrei in Weilersbach hatten ihre Ämter im Zuge der Querelen um die Gottesdienstregelung und der von vielen Gläubigen als ungenügend empfundener Aufarbeitung in der Seelsorgeeinheit zur Verfügung gestellt. Beide bleiben aber im Gremium aktiv und wollten auch auf Nachfrage keine weiteren Stellungnahmen zu ihren Rücktritten abgeben.

Joachim Grimm war seit der Gründung der Seelsorgeeinheit "An der Eschach" zum Vorsitzenden dieses großen Gremiums gewählt. Ebenso war Annette Butschle seit dieser Zeit Schriftführerin. Christine Blessing, stellvertretende Vorsitzende, bedankte sich bei Grimm und Butschle für deren großes Engagement, das sie in den vergangenen drei Jahren für den Gesamtpfarrgemeinderat eingebracht hatten. "Sie waren mit ganzem Herzen bei der Sache und haben sich unter anderem auch für ihre Gemeinde stark gemacht. Es war eine Zeit mit Höhen und Tiefen", so die stellvertretende Vorsitzende des Gesamtpfarrgemeinderates. Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für diesen großartigen Einsatz überreichte Diakon Stefan Fornal den beiden die Gemeindebibel, sie wurde noch in der kleinen Seelsorgeeinheit von vielen Gemeindemitgliedern zur Verabschiedung von Pfarrer Peter Konetschny gestaltet. Joachim Grimm wie auch Annette Butschle vertreten weiterhin im Pfarrgemeinderat ihre Pfarrgemeinde St. Hilarius.

In der aktuellen halben Stunde informierten Sprecher aus ihren Pfarrgemeinden. Bei dieser Inforunde wurde deutlich, dass jede Pfarrgemeinde ihren eigenen Charakter nicht verloren hat. So gab es in Mönchweiler in der dortigen Heilig-Geist-Pfarrei eine ökumenische Osternachts- Feier. In der evangelisch geprägten Gemeinde kamen evangelische und katholische Christen zusammen, um das Osterfeuer in die jeweilige Kirche zu tragen. Die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Königsfeld feierte in einem Wortgottesdienst den Valentinstag. Paula Neugart von der Pfarrei St. Martin Neuhausen berichtete über die Feier zum Palmsonntag, die Prozession zur Kirche begleitete ein Esel.