Dauchingen Qualitätsmanagement in einem Jahr eingeführt

Die Arbeit in den katholischen Tageseinrichtungen für Kinder orientieren sich an den Anforderungen der Kinder und Familien in der Gesellschaft. Die Diskussion um den Orientierungsplan Bildung und Erziehung in Baden-Württemberg und die Frage der Betreuung von Kindern unter drei Jahren hat die Tageseinrichtungen für Kinder als Bildungsorte ins Zentrum der gesellschaftspolitischen Diskussion gerückt. "Gerade in der heutigen Zeit muss eine Tageseinrichtung für Kinder inhaltlich und organisatorisch fundiert und effizient arbeiten und den gesetzlichen Auftrag der ganzheitlichen Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern erfüllen", befindet Leiterin Petra Heini. Deshalb hatten sich Träger und pädagogische Mitarbeiterinnen des Familienzentrums St. Franziskus in Dauchingen entschlossen, ihre Arbeit systematisch und regelmäßig zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Dies geschah mit dem Qualitätshandbuch "Quintessenz", dem System zur Weiterentwicklung von Qualität in katholischen Tageseinrichtungen für Kinder in der Erzdiözese Freiburg. Mehr als ein Jahr lang haben sich Trägervertreter Uwe Nottensteiner, Pfarrer Alexander Schleicher und Petra Heini mit ihrem pädagogischen Team unter Anleitung durch Caritas-Fachberater Bernd Pantenburg dem Thema gewidmet und ein Handbuch für das konkrete Qualitätsmanagement für die Einrichtung erarbeitet. Es umfasst klare Vorgaben. Während der Veranstaltung stellte Pantenburg zum Beispiel die Ergebnisse für die bessere Einbindung und Betreuung von Praktikanten vor. "Biete Qualität – das ist die beste Art der Werbung" – Petra Heini nahm den Slogan in ihrer Rede auf. Tatsächlich sei das KiFaz eine Einrichtung, in der Entwicklungsschritte bei den Kindern fachlich beobachtet und dokumentiert, Projektphasen mit den Kindern geplant, eine enge Kooperation mit der Grundschule praktiziert und Elternangebote geplant und umgesetzt werden. "Dies in einem Haus mit sämtlichen Gruppenformen von Kinderkrippe, über Regelkindergarten bis zur Ganztagsgruppe. Wir sind mittlerweile ein Familienzentrum mit 172 Kindern in neun Gruppen und 32 pädagogische Mitarbeitern, die sich auf die Bedürfnisse der heutigen Familien und Kinder konzentrieren", so Heini. Um so wichtiger seien klare Strukturen, Absprachen und dokumentierte Handlungsabläufe, um gleichbleibende Qualität sichern zu können und den Arbeitsalltag reibungslos zu organisieren.