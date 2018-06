Dauchingen "Pitt‘s Todeswand" im Anmarsch

Pitt’s Todeswand nennt sich der legendäre Holzkessel nach seinem Gründer Peter "Pitt" Löffelhardt. Im Jahr 1932 vollführte er auf dem Münchner Oktoberfest erstmals seine waghalsigen Stunts. Auf zahlreichen Volksfesten stehen die Menschen Schlange, um diesen filmreifen Nervenkitzel hautnah zu erleben.

Gleich zwei Weltrekorde entstanden in Deutschlands derzeit größter und ältester Motorradartistik-Show. Hugo Dabbert, ebenfalls eine Legende unter den Steilwandfahrern, drehte am 17. Juli 1979 in Göttingen 4576 Runden am Stück. Er fuhr drei Stunden, 33 Minuten und 35 Sekunden ohne Pause. Das waren rund 1435 Kilometer. Am 14. August 1980 setzte er eins drauf. In Rüsselsheim blieb Dabbert sechs Stunden, sieben Minuten in der Wand. Das entsprach 9142 Runden.

Dabbert war es auch, der den heutigen Superstar der Steilwandfahrer in Sri Lanka entdeckte und vor zwanzig Jahren nach Deutschland holte: den damaligen Motocross-Rennfahrer Jagath Perera. Hugo Dabbert bildete den heute 46-jährigen Perera zum Steilwandfahrer aus. Schon am dritten Tag seines Engagements landete der Neuling im Krankenhaus – mit einem Nasenbeinbruch und einer Gehirnerschütterung.

Nach einigen Zwangspausen startete "Pitt’s Todeswand" im Jahr 2004 in eine neue Ära. Familie Wissinger und Jagath Perera restaurierten den Holzkessel, der seither wieder zu den Attraktionen des Münchner Oktoberfestes zählt. Selten treten Perera und sein Team an anderen Orten auf. "Deshalb werten wir es als einen großen Erfolg und eine Ehre für uns, wenn ›Pitt’s Todeswand‹ zum Hollister’s-Event nach Dauchingen kommt", sagt Gründer und Chef Volker Sichler mit Stolz. Es wird für lange Zeit die einzige Station der Todeswand in der Region sein.

Weitere Informationen: www.30jahre-hollisters.de