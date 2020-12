Dauchingen Patientin durchs Fenster transportiert

Dafür wurde zunächst ein Dachfenster im Steildach ausgebaut, doch war die Rettung durch diese Öffnung nicht möglich. So entschied sich die Feuerwehr – neben der Abteilung Dauchingen war die Wehr der Stadt Villingen-Schwenningen mit dem Höhenrettungszug sowie der Drehleiter vor Ort – es seitlich am Giebel zu probieren. Das gelang durch Maßarbeit des Drehleiter-Maschinisten, der bei der gesamten Aktion auch noch eine auf dem Dach verlegte Stromleitung beachten musste.

Eingepackt in einen Rettungsschlitten und über Seile von Mitgliedern des Rettungsteam gehalten schwebte der an der Drehleiter befestige Schlitten zu Boden, sodass die Patientin von einem Rettungswagen des Roten Kreuzes in die Klinik gefahren werden konnte.