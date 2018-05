Ist das Kunst oder kann das weg? Unter dieses Motto ließe sich diese kleine Papiertonnen-Installation mit Parkbank auf den Garagendächern im Schluchseeweg in Dauchingen betrachten. Am Ende ist es dann aber doch nur ein Maischerz und keine künstlerische Installation im halböffentlichen Raum. Insgesamt hielt sich im Ort das Verschwenden von Toilettenpapier und Zahnpasta einer ersten Bilanz zufolge in Grenzen. Foto: Preuß