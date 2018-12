Dauchingen Ortskernsanierung wurde jetzt beschlossen

Im Anschluss an die Beteiligtenversammlung im Juli wurde eine schriftliche Befragung der Beteiligten bezüglich ihrer Absichten und ihrer Mitwirkungsbereitschaft durchgeführt. Die Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit der Eigentümer ist ein wesentliches Indiz für die Durchführbarkeit der Sanierung im Hinblick auf private Erneuerungs- und Ordnungsmaßnahmen und wird in großem Maße über den Erfolg der Sanierungsmaßnahme entscheiden. Insgesamt wurden 141 Eigentümer schriftlich befragt. Aus dieser Grundgesamtheit erfolgte eine Rücksendung der Fragebögen in 69 Fällen. Die sich so ergebende Rücklaufquote von 47 Prozent lässt auf ein großes Interesse an der Sanierungsmaßnahme rückschließen, sagte Projektmitarbeiterin Jasmin Rappold-Bierstedt von der Projektgesellschaft STEG. 28 der an der Befragung teilnehmenden Eigentümer erklärten ihre Mitwirkungsbereitschaft hinsichtlich der Erneuerung ihrer Gebäude.