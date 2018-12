Dauchingen Oma Wally durchschaut die List

Zu all dem Durcheinander bringt der Bauunternehmer Peter Kraxl (Markus Ohnmacht) noch die Rechnung für die Renovierung der Pension. Doch zahlen können die Sonnleitners die 13 000 Euro nicht. So macht Hans dem Kraxl das Angebot, er soll ihm seine Wies abkaufen, auf der er ohnehin schon seine Baummaschinen platziert hat. Doch Kraxl will noch den Schafberg dazu. Ohne diesen macht Kraxl keinen Deal.

Hier haben sie die Rechnung ohne die Oma gemacht, denn diese kennt Kraxl und seine Machenschaften nur zu gut. Oma Wally ist zwar schwerhörig, aber noch topfit im Kopf. Zwischendurch traf der erste Gast bei Sonnleitners ein.

Dr. Hugo Stein heißt nicht nur so, sondern befasst sich mit Steinen und hat so den Schafberg untersucht und wurde fündig, ein wahrer Schatz an reinem Granit. Dies bekommt auch Oma Wally mit und heckt mit ihrer Enkeltochter einen Plan aus. Mit Hilfe ihrer Enkeltochter und Dr. Stein trifft sie sich mit dem Steinbruchbesitzer und handelt einen Preis aus, den der Berg tatsächlich wert ist.

Zur Überraschung aller hat sie den Berg verkauft und die Sonnleitners sind nun schuldenfrei. Für viel Gelächter in der Dauchinger Festhalle sorgten die witzigen Szenen, etwa als die Burgl sich von Dr. Stein untersuchen lassen wollte, weil er doch ein "Doktor" sei. Auch hat sie keine Mühe und Scheu gezeigt, dem Schreiner Otto das Tanzen beizubringen, obwohl dieser ihr beteuerte, kein Tänzer zu sein. Für diese sportlichen wie auch wortwitzigen Einlagen gab es besonderen Szenenapplaus von den Gästen im Saal, die damit zeigten, dass das Stück bestens bei ihnen angekommen ist. Es war wirklich ein unterhaltsamer Theaterabend bei dem viel gelacht werden durfte.

Die Regie für dieses Stück lag in den Händen von Marion Hock und Silvia Zimmermann. Für die Maske war Angela Lamana zuständig. Als Souffleuse tätig war Lisa Maria Gruhl. Für die Technik hinter der Bühne war Markus Hauser zuständig. Allen die dazu beigetragen haben, wieder ein unterhaltsames Theater auf die Bühne zu bringen und den vielen Helfern im Hintergrund, dankte Vorsitzender Andreas Schnell. Schon jetzt machte Schnell auf die kommenden Veranstaltungen der Musikkapelle Dauchingen aufmerksam, die im kommenden Jahr das 150- jährige Bestehen feiern wird.