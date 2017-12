Dauchingen Neues Wohngebiet nimmt Formen an

Dauchingen. Der nun verfolgte Plan weist eine Reihe von Änderungen gegenüber den ursprünglichen Vorstellungen des Stadtplaners und der Räte auf. Nach durchaus kontroversen Diskussionen im Rat war man seinerzeit mehrheitlich zu dem Entschluss gekommen, die Haupterschließung des Gebietes über den Lärchenweg zu führen und nur den an der Ostseite geplanten Geschosswohnungsbau von der Kreisstraße aus zu erschließen – ohne Durchstich ins Gebiet. Ein Kinderspielplatz, heute Mehrgeneratio nenplatz genannt, war anfangs ebenfalls nicht vorgesehen.

Während der Offenlage hatte es ungewöhnlich viele Einwendungen von Anliegern gegeben. Neben der stark erhöhten Verkehrsbelastung für den Butschhofweg und den Lärchenweg war vor allem die als zu massiv empfundene Bebauung im Osten Gegenstand der Kritik. Das Baugebiet wurde unter dem Slogan "Auf der Lehr bleibt leer" sogar grundsätzlich in Frage gestellt, nach wie vor weigern sich Grundstückseigentümer, Flächen zu verkaufen oder für Erschließungszwecke nutzen zu lassen. Auch die so genannten Träger öffentlicher Belange hatten Einwände – insbesondere sei die Erschließung eines relativ kleinen, von Privatinvestoren zu bebauenden Bereichs direkt von der Kreisstraße aus nicht genehmigungsfähig, wandte die Verkehrsbehörde ein.

Das alles hat zu einer Reihe von Änderungen geführt. Sehr wesentlich ist nun die Zufahrt von der Deißlinger Straße, der Kreisstraße 5706, per Linksabbieger in das neue Gebiet. Die Spur ist eingebettet in eine Verschwenkung, die den einfahrenden Verkehr auf der Deißlinger Straße abbremsen soll. Neu ist ebenso der Mehrgenerationenplatz mit einer Fläche von etwa 700 Quadratmetern, dessen genaue Ausgestaltung noch zu planen ist. Statt der geplanten vier größeren Wohngebäude mit je zwölf Wohneinheiten sind nur noch zwei Häuser im Mehrgeschosswohnungsbau mit je 14 Wohneinheiten vorgesehen, die dank des Spielplatzes auch noch weiter von der Bestandsbebauung wegrücken und mit einer Tiefgarage versehen werden sollen.