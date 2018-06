Dauchingen Neubaugebiet nimmt Formen an

Die Kostenaufteilung für die Straßenbauarbeiten auf der Kreisstraße, der Deißlinger Straße, die Vereinbarung mit dem Landkreis über die Ablösesumme für die Flächen auf der Kreisstraße und eine FTTB-Strukturplanung, also die Glasfaserversorgung für jedes Gebäude, sind in Angriff zu nehmen. Erst wenn Klarheit über die Kosten besteht, ist eine Kalkulation der Quadratmeterpreise möglich, und erst dann kann die Gemeinde in die Vermarktung gehen. Dies wird auf keinen Fall noch in diesem Jahr sein, weswegen Bewerbungen für Grundstücke im Gebiet "Auf der Lehr" daher noch nicht möglich sind.