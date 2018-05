Dauchingen Nebeleffekte und mystischer Rhythmus

Interessante Registerkombinationen waren zu hören, so Klarinette mit Xylofon oder Flöte mit Glockenspiel, darüber bot dieses Musikstück verschiedenen Instrumenten die Möglichkeit, mit Soli zu brillieren. Ingo Österreicher informierte die Besucher jeweils über die Musikstücke, so auch zur "Welcome Overture", sie wurde eigens von Otto Schwarz zum Empfang der saudi-arabischen Mannschaft in Bad Nauheim anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2006 komponiert. In diesem Musikstück war das Schlagzeug-Register ganz nach sportlicher Manier sehr präsent, was zu einem Hörgenuss wurde. Für großartige Kompositionen für Blasmusik ist der holländische Komponist Jacob de Haan in der Blasmusikszene bekannt. So widmete er dem erfolgreichen Filmmusikproduzenten Ennio Morricone "La Storia". Dieses schwungvolle Stück kam dann auch beim Publikum bestens an. Mit der "Kleinen Ungarischen Rhapsodie" entführte der Dirigent die Gäste im Saal in seine Heimat Ungarn.