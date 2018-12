Dauchingen Mit Alt-Bürgermeister im Gespräch

Die Mehrheit der Bewohner kennt er noch aus seiner Amtszeit, als er damals mit vielen engagierten Bürgern den Plan umsetzte, mitten im Dorf ein Haus zu schaffen, in dem die Menschen aus Dauchingen ihren Lebensabend verbringen können. Im ­Sommer 2010 wurde die "Wohnanlage Löwen" eingeweiht. Seither kümmern sich viele Einheimische im ­Ehrenamt darum, dass das Haus mit ­Leben gefüllt wird und bieten den Bewohnern mit reichlichen Angeboten, sei es mit Musizieren, Basteln oder auch Geschichten erzählen, viel Abwechslung in ihrer neuen Umgebung.

Gerade deshalb ist es für Anton Bruder immer was Besonderes, jene, die sich entschlossen haben, ihren Lebensabend im Löwen zu verbringen, in netter Runde zu treffen, um einfach Zeit mitein­ander zu verbringen, zu plaudern und natürlich von alten Zeiten zu erzählen.

Bruder der in Begleitung von Renate Schmidt in der guten Stube des Löwen ein gern gesehener Gast ist, bedauerte natürlich, dass doch einige Bewohner, die im vergangenen Jahr noch in der Runde saßen, leider gestorben sind. Doch ist es für ihn auch interessant, neue Mitbewohner kennen zu lernen – und die freut es wiederum, mit dem Alt-Bürgermeister von Dauchingen ins Gespräch zu kommen.