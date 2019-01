Dauchingen Mehrere Zunftorden in Gold für 40 Jahre Treue

Während des Abstaubens in der Festhalle zählt die Ehrung dieser Mitglieder stets zu den Höhepunkten. Für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten den Zunftorden in Bronze: Viktoria Engel, Ramona Geiger, Franziska Gruhl, Michael Issenmann, Uwe Laufer, Dagmar Schäfer, Ralph Seemann, Philipp Steiner, Birgit Szarmach, Alessia Wursthorn und Dirk Zimmermann. Bereits 25 Jahre (Zunftorden in Silber) dabei sind Jörg Bachstein, Sabine Ositschan, Volker Ositschan, Arne Skudinski und Kurt Zirn.

Besonders erfreut waren die Verantwortlichen, einer großen Gruppe den Zunftorden in Gold für 40 Jahre Treue zum Verein anheften zu dürfen: Ralf Bossack, Udo Demuth, Herbert Feder, Wilfried Förg, Georg Götz, Gerhard Hirt, Erwin Kraus, Ruth Laufer, Richard Lippert, Michael Merz, Georg Mink, Helmut Sauer, Peter Schatz, Robert Tränkle, Norbert Wanner und Anette Wursthorn.