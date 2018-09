Dauchingen Maschinen und Fahrer sind startklar

Dauchingen. Das Rennfieber steigt: Mit zwei Teams werden Dauchinger Motorsportler an den 17 ¾ - Stunden von Fischbach teilnehmen. Die Maschinen sind vorbereitet, eine Platzierung im vorderen Drittel lautet das Ziel. "Gentlemen, start your engines!" So lautet das berühmte Startsignal beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Das stammt aus einer Zeit, als Frauen noch nicht aktiv ins Renngeschehen eingriffen und nur als "grid girls" gern gesehen warn. "Ladies, please start your engines" könnte es am Wochenende heißen, denn die Rennschnecken Dauchingen bilden ein weibliches Team: Ariane und Raffaela Schmitz, Anja Schleicher, Kathrin Schneider und Steffi Asprion heißen die fünf Pilotinnen. Das zweite Team nennt sich "alte und junge Hasen". Ihm gehören als Piloten Johannes Stöhr, André Ettwein, Jan Sunderer, Lutz Jahn und Mark Hinkelmann an. Als Mechaniker für beide Teams stehen Hans Stöhr, Siegfried Schleicher und Rainer Sunderer in der Boxengasse zur Verfügung. Beide Teams fahren mit je einem Modell Zündapp CS25, das knapp zehn PS auf die Kette wuchtet und für Vortrieb sorgt. Besonders gutes Licht ist auf der Strecke wichtig, da sich die Rennstrecke im Laufe des Rennens mitunter stark verändert und Kuhlen oder Fahrrinnen entstehen. Eine Maschine hat Siegfried Schleicher in Einzelteilen gekauft und mit viel Arbeit aufgebaut, die andere Maschine stammt aus Bayern. Da viele Ersatzteile vorgehalten werden müssen entstehen spürbare Kosten.