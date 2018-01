Dauchingen Marion Jeronutti führt Regie

Silvia Zimmermann ist eine leidenschaftliche Theaterspielerin und stand bereits mit zehn Jahren auf der Theaterbühne. Vor zehn Jahren übernahm sie selber die Regie. Es hat also in den vergangenen Jahrzehnten kein Theater im Dorf gegeben, an dem Zimmermann nicht beteiligt gewesen wäre. Auch beim Deißlinger Gassentheater hatte sie schon einige Male mitgespielt.

Den Wechsel auf der Kommandobrücke nahm Uwe Zimmermann als Vorstandsmitglied des Musikvereins zum Anlass, seiner Frau im Namen der ganzen Musikkapelle für das Engagement mit einem kleinen Präsent zu danken. Julia Fehrenbach, Vorsitzende der Musikkapelle, und alle Theaterspieler schlossen sich den Dankesworten an und bedachten ihre nunmehr ehemalige Regisseurin mit kleinen Blümchen.