Dauchingen Lebensgefahr? Autos fahren über Gehweg

Wenn am Fahrbahnrand in Richtung Ortsausgang geparkt wird, ist ein Begegnungsverkehr nicht mehr möglich. Das Problem: Durch die Linkskurve in diesem Bereich ist für Fahrer Richtung Villingen nicht zu sehen, ob Gegenverkehr kommt.

In den vergangenen Jahren sind schon immer zahlreiche Fahrzeuge in diesem Bereich abgestellt worden, durch den Bau eines Mehrfamilienhauses in diesem Bereich hat der Parkdruck aber nochmals zugenommen. Und zwar mit dem Ergebnis, dass kaum noch Lücken bleiben, um bei Gegenverkehr nach rechts auszuweichen. Somit kommt es immer wieder zur Situation, dass ortsauswärtsfahrende Fahrzeuge an den parkenden Fahrzeugen vorbeiziehen, obwohl Gegenverkehr naht – den man wegen der Kurve aber nicht sehen kann. So stehen sich dann häufig zwei oder mehrere Fahrzeuge gegenüber. Das ergibt sich schon aus dem Verkehrsaufkommen von täglich mehr als 2700 Fahrzeugen. Die Zahl ist deshalb aktuell bekannt, da im Ort ein Verkehrsstatistikgerät eingesetzt wird. In der Zeit vom 2. bis zum 10. März haben demnach 27 500 Fahrzeuge die Villinger Straße (gemessen Höhe Hausnummer 33/35) passiert. In der Not hat sich ein Ausweichmanöver der Richtung innerorts fahrenden Verkehrsteilnehmer über den Gehweg im Kurvenbereich eingebürgert.