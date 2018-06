Die Inseln von Kreisverkehren müssen keine unansehnlichen Flächen sein, sondern können ökologisch sinnvoll und als Augenweide angelegt werden. Das beweisen die Dauchinger Landfrauen jedes Jahr aufs Neue, wenn der Kreisel am Ortseingang am Gewerbegebiet Riesenburg gepflegt und zum Blühen gebracht wird. Die Landfrauen betreuen den Kreisel seit ihrer Gründung und leisten regelmäßige Arbeitseinsätze wie am Mittwochabend. Foto: Preuß