Dauchingen Kunstradfahrer ausgezeichnet

Das Trio hatte bei den Württembergischen Schülermeisterschaften der Kunstradfahrer in Nebringen den Landesmeistertitel im Sechser-Einrad-Programm gewonnen. Sie verteidigten damit ihren Titel aus dem Vorjahr.

Auch aufgrund dieser Meisterschaft waren die Sportlerinnen bereits 2017 geehrt worden. Alle drei Sportlerinnen sind für den Radsportverein Schwenningen in der Abteilung Kunstradsport am Start. "Talent ist das eine – die Fähigkeit, aus dem eigenen Talent etwas zu machen, das unverzichtbar andere", lobte Bürgermeister Torben Dorn den Trainingsfleiß und die Einstellung der jungen Bürgerinnen. Er betonte die positive Bedeutung des Sportes sowie die große Leistung, die die Sportlerinnen bereits in jungen Jahren erbracht haben. Als Anerkennung gab es eine Urkunde sowie ein Geschenk.