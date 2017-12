Dauchingen Kredittilgung bildet größten Posten

Wie in jedem Jahr bindet der Tiefbau erhebliche Mittel im Haushalt. Neue Wasserleitungen von der Villinger Straße ins Baugebiet Langenacker sowie in der Belchenstraße sowie in der zu verlängernden Pfeilstraße schlagen mit knapp 200 000 Euro zu Buche. Weiter geht es zudem mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Hier verbleibt nach Abzug der Förderung noch ein Betrag von 75 000 Euro bei der Gemeinde. Die Feldwegeunterhaltung, hier ist der Schopfelenweg zur Sanierung an der Reihe, kostet 150 000 Euro.

Das Umweltprogramm der Gemeinde wird mit einem Förderbetrag von 30 000 Euro fortgeführt. Insgesamt beläuft sich der von der Gemeinde aufzubringende Vermögenshaushalt nach Abzug der Förderungen und Einnahmen auf 1,7 Millionen Euro. Weil im Verwaltungshaushalt eine Zuführung von 924 000 Euro errechnet ist, ergibt sich eine Deckungslücke von gut 780 000 Euro. Die wird durch Rücknahmenentnahme gedeckt, wobei in den vergangenen Jahren stets ähnlich hohe Fehlbeträge am Ende durch höhere Steuereinnahmen und geringere Ausgaben jeweils aus dem Haushalt gedeckt werden konnten.