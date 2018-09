Dauchingen Klare Mehrheit lehnt Tempo 30 ab

Dauchingen. 3023 Bürger waren zur Wahl aufgerufen. Mit den knapp 1300 abgegebenen Stimmen lag die Beteiligung bei 42,9 Prozent. 785 Nein-Stimmen bedeuten einen Anteil von 61 Prozent der gültigen Stimmen, die 509 Ja-Stimmen stehen für 39 Prozent der Wähler. Das Quorum lag bei 605 Stimmen. Diese Hürde hat das Nein-Lager deutlich überschritten, so dass das ­Ergebnis für den Gemeinderat bindend ist. Angesichts der lediglich 509 Ja-Stimmen hätte der Entscheid keine bindende Wirkung entfaltet, wenn das Nein-Lager unterlegen gewesen wäre, da der Mindestzuspruch für die Ausweisung von Tempo-30-Zonen verfehlt worden ist.

Das Stimmenverhältnis war in beiden Wahlbezirken und bei den Brief­wählern in etwa gleich. Damit haben sich die Bürger deutlich gegen wissenschaftliche Erkenntnisse und die ­Empfehlung des ADAC ausgesprochen, der Tempo 30 in Wohngebieten grundsätzlich für sinnvoll und wünschenswert hält. Es hatte im Vorfeld keinerlei Wahlkampf gegeben, einzig die persönlichen Stellungnahmen der Ratsmitglieder waren als Orientierung auszumachen. Hier hatte sich die CDU bis auf Ursula Heiser deutlich gegen Tempo 30 positioniert, aber auch bei den Unabhängigen Bürgern gab es überwie gend Vorbehalte. Am offensten hatten sich die Freien Wähler für das Tempolimit gezeigt, hier waren mit Jürgen Laufer und Sandra Fischer zwei klare Befürworter verortet.

Insgesamt hatte es im Rat während vieler Diskussionen stets eine Mehrheit gegen Tempo 30 gegeben. Diese Feststellung gilt sogar für die zurückliegenden Jahrzehnte, denn seinerzeit scheiterte bereits Bürgermeister Anton Bruder im Rat mit dem Vorhaben, Tempo 30 einzuführen. Damals wäre dies sogar auf den Durchgangsstraßen rechtlich möglich gewesen.