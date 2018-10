Dauchingen Kirchenchöre zu Gast im "Blauen Land"

Im Mittelpunkt der Reise stand der Besuch des ehemaligen Dirigenten Matthias Ehret, der seit zwei Jahren in Murnau an der Klinik der Berufsgenossenschaft als Assistenzarzt arbeitet. Auf dem Weg nach Murnau liegt die bekannte Wies-Kirche, die der Chor besuchte. Vor allem die dortige Kirchen-Führerin brachte den Sängern den Ursprung und die Entstehungsgeschichte der großen Wallfahrtskirche näher. Und wie es sich gehört, steht auch hier ein Wirtshaus in der Nähe, um nach dem Kirchgang einkehren zu können.

Am Nachmittag empfing Matthias Ehret den Kirchenchor vor dem Hotel "Gries-Brauerei", das mitten in der Stadt liegt.

Näheres über Murnau und das "Blaue Land" erfuhren die Gäste aus dem Schwarzwald von der Stadtführerin, die am Samstagmorgen bei einem Spaziergang Geschichte und Kultur der Stadt näher brachte. Ein echtes Kleinod in Murnau ist die Pfarrkirche St. Nikolaus. So war es für alle Teilnehmer etwas Erhabenes, am Sonntagmorgen den Sonntagsgottesdienst musikalisch mitzugestalten.