Dauchingen Jubiläums-Vorfreude bei der Wehr

Dass der Verkauf der alten Drehleiter bei manchem Feuerwehrmann für emotionale Momente sorgte, wollte Ralf Laufer nicht unerwähnt lassen. Doch durch Dieter Bechmann habe man einen Sammler gefunden, der die Restauration dieses alten Stückes vorantreibt. So dürfen sich die Freunde der alten Drehleiter auf ein Wiedersehen beim Festwochenende freuen, denn dort soll sie im Festumzug mitfahren.

Seinen letzten Jahresbericht für die Jugendabteilung verlas Uwe Bertsche, denn nach 15 Jahren in der Jugendarbeit wird er in diesem Sommer aus dem JFW-Team ausscheiden. Bertsche ging auf den Höhepunkt der Jugendwehr im vergangenen Jahr besonders ein. Dies war der Jugendfeuerwehrtag im September. Dabei konnten die Jugendlichen ihr feuerwehrtechnisches Wissen unter Beweis stellen. So musste unter anderem ein Waldarbeiter, der sich beim Baumfällen verletzt hatte, aus dem steilen Waldgelände gerettet und patientengerecht versorgt werden. Weiter hat sich im Gewerbegebiet Riesenburg ein Mitarbeiter den Arm in einer Maschine eingeklemmt. Zu alledem wurde noch ein kleines Kind im Gewann Heitel vermisst.

Dieser Tag zehrte schon an den Kräften der Nachwuchsfeuerwehrmänner. So stärkten sie sich nach getaner Arbeit am Grill. Natürlich hat die kameradschaftliche Seite in der Jugendwehr ebenso einen hohen Stellenwert. Gemeinsame Unternehmungen wie unter anderem der Besuch der Schwenninger Kunsteisbahn gehören dazu. Zur Jugendwehr gehören derzeit 20 Mitglieder darunter drei Mädchen.

Bei der aktiven Wehr sind es derzeit 38 Mitglieder. Acht Feuerwehrmänner, die aus dem aktiven Stand ausgetreten sind, gehören nun der Altersmannschaft an. Positives konnte Florian Singer von der finanziellen Seite der Wehr berichten. So gab es im vergangenen Jahr ein leichtes Plus in der Kasse. Bürgermeister Torben Dorn danken allen für ihren beispielhaften Einsatz für die Dauchinger Bevölkerung und darüber hinaus. Sie seien 365 Tage rund um die Uhr in Einsatzbereitschaft. Daher freut es ihn besonders, dass die Dauchinger Wehr nun in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag feiern darf. "Zu diesem Jubiläum beglückwünsche ich sie jetzt schon", sagte der Bürgermeister.