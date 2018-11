Dauchingen Insolvenz beim Pferdesportzentrum

Dauchingen. Zur vorläufigen Insolvenzverwalterin wurde die Rechtsanwältin Elke Bäuerle vom Gericht bestellt. Die Juristin war am Mittwoch vor Ort, um sich ein Bild von den Gegebenheiten und der finanziellen Situation zu machen. Bis Redaktionsschluss war Bäuerle trotz wiederholter Nachfrage nicht für eine Stellungnahme zu erreichen, so dass im Moment keine Informationen über die Fortführungsperspektive verfügbar sind. Die Eigentümerin, als Pferdewirtin und Reitlehrerin vom Fach, betreibt die Anlage zusammen mit einem Pferdewirtschaftsmeister.

Nach Übernahme des vormals Grenzlandhof genannten Areals wurde in erheblichem Umfang investiert. Neben der Pensionspferdehaltung liegt der Schwerpunkt auf Reitschule und der Vorbereitung zum Reitsport. Laut Homepage wird auch Pferdezucht und im engen Umfang Handel mit Pferden und Ponys betrieben.

Die Aktivitäten der Betreiberin sind in den vergangenen Monaten immer wieder Gegenstand von Erörterungen im Gemeinderat gewesen, da zum Teil Bauten wie Paddockställe ohne Genehmigung erstellt worden sein sollen. Besonders kontrovers wird die Aufschüttung des vorgesehenen großen Reitplatzes diskutiert. Der sei völlig überdimensioniert, so mehrere Ratsmitglieder. Da laut Landwirtschaftsamt der Reitplatz in der beantragten Größe auch im Außenbereich nicht privilegiert ist, sei ein Bauantrag – der im Vorfeld ebenfalls nicht gestellt worden sei – nicht genehmigungsfähig und daher abzulehnen. Besonders pikant war und ist dies, weil der Reitplatz im Einzugsgebiet der Keckquellen liegt, die als Trinkwasserquellen besonders sensibel sind. Das Landratsamt als zuständige Untere Naturschutzbehörde hatte deshalb seinerzeit vor Abschluss der baurechtlichen Bewertung des Vorgangs Bodenproben entnommen und analysieren lassen.