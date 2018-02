Dauchingen In diesem Gefängnis stehen alle Türen offen

Borgo Amigo, dabei handelt es sich um ein Heim für straffällig gewordene junge Menschen, oftmals Waisen, die ansonsten in einem italienischem Gefängnis einsitzen würden. Leiter Padre Gaetano ist Gefängnispfarrer, er hat das Projekt ins Leben gerufen, nachdem er durch seine Arbeit erfahren hat, welche Erfahrungen die jungen Menschen im Gefängnis – und es gibt nur wenige speziellen Jugendgefängisse in Italien – machen müssen. Catherine Stöber, eine der Organisatorinnen des Fastenessens, hat selber fünf Wochen ehrenamtlich für das Projekt gearbeitet. "Das Heim ist zwar im Prinzip ein Gefängnis, die Jugendlichen dürfen es nicht verlassen, aber alle Türen stehen offen", berichtet sie.

Bislang hat erst ein einziger Jugendlicher dieses Vertrauen für eine Flucht missbraucht. Die Resozialisierung der Jugendlichen ist das erste Ziel des Projekts, und das funktioniert in der Atmosphäre der Hinwendung besser als in einem Erwachsenengefängnis, in dem Rohheit an der Tagesordnung ist. Ebenso traditionell wie die Spende an eine soziale Einrichtung ist es beim Fastenessen, dass die angebotenen Speisen aus dem Land stammen. So werden in diesem Jahr Pasta alla bolognese gekocht, für die Vegetarier gibt es Pasta alla verdure. Natürlich gibt es nach dem Essen wieder Kaffee und Kuchen. Mit dabei ist auch der Eine-Welt-Laden aus Schwenningen mit seinem gut sortierten Angebot von fair gehandelten Waren. Das Fastenessen beginnt um 11.30 Uhr.