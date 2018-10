Dauchingen Herausragendes Energiekonzept

Der bisherige Standort ist an die Firma Kiffe Engineering GmbH veräußert worden, die damit am Standort Villingen wachsen kann. Die neue Fabrik entsteht auf einer Gebäudegrundfläche von etwa 5300 Quadratmetern bei umbautem Volumen von 51 100 Kubikmetern. Das neue Gebäude wird mit einem Übergang an den ersten Bauabschnitt angebunden. Beibehalten wird das aufwendige Energiekonzept, das die Vorgaben des KfW55-Standards erfüllt. Das heißt, der Primärenergiebedarf beträgt nur etwa die Hälfte dessen, was nach der Energieeinsparverordnung erlaubt wäre.

Der nun begonnene zweite Bauabschnitt befindet sich noch auf Dauchinger Gemarkung im Gewerbegebiet Riesenburg, erst eine zukünftige Erweiterung würde dann das interkommunale Gewerbegebiet DVS tangieren. Die Gewerbesteuer der neuen Fabrik fließt also gänzlich der Gemeinde zu. Daher waren auch – anders als seinerzeit zum initialen Baustart der Hechinger-Gruppe in Dauchingen, keine Vertreter der Stadt Villingen-Schwenningen vor Ort.

Brigitte Hechinger, Tochter des Gründers, nahm die kleine Feier zum Spatenstich als Gelegenheit wahr, der Belegschaft und den Geschäftsführern Markus Duffner und Matthias Möhrle für den großen Einsatz zu danken.

Mit dem zweiten Produktionsgebäude entsteht in Dauchingen ein integrierter Standort, der alle Kernkompetenzen des Unternehmens in der Fertigung bündelt: Wickeln, Schweißen, Montieren, die Kunststofftechnik, das Elektronikwissen sowie die Qualitätssicherung/Endprüfung befinden sich alle vor Ort.

Hauptproduktgruppen bei Hechinger sind Magnetspulen, elektromagnetische Baugruppen und –systeme für Automotive-Anwendungen. Verstärkt wird das Engagement in den Bereichen Medizintechnik, Haus- und Sicherheitstechnik sowie Maschinenbau, um durch Diversifikation die Abhängigkeit von einer Branche zu minimieren.

Die Unternehmensgruppe Hechinger, 1953 von Helmut Hechinger gegründet, ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und beschäftigt derzeit weltweit mehr als 1200 Mitarbeiter. In Deutschland konzentriert man sich auf die Standorte Villingen-Schwenningen und Dauchingen, hinzu kommen internationale Standorte in China und Ungarn. Der geplante Umsatz im laufenden Jahr soll mehr als 170 Millionen Euro betragen. Das Unternehmen befindet sich in Familienbesitz.