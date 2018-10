Dauchingen Herausragendes Energiekonzept fortgeführt

Dauchingen. Die Hechinger-Gruppe erweitert ihre Produktionskapazität in Dauchingen. Unlängst erfolgte der Spatenstich für ein zweites Werk in der Gemeinde. Auf 7200 Quadratmetern Nutzfläche wird die Hechinger Electronic GmbH & Co. KG einziehen. Die ist derzeit noch in Villingen beheimatet, leidet aber am aktuellen Standort an der Lahrer Straße unter akutem Platzmangel.