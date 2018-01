Dauchingen Harfen ohne Vorkenntnisse zu spielen

Wie jedes Jahr gestalteten am Heiligen Abend Jochen Walter zusammen mit dem Vorsitzenden des Bürgervereins Wilfried Keller und der ehemaligen Organistin der Dauchinger Kirche, Anneliese Emminger, einen Weihnachtsgottesdienst für diejenigen, die nicht mehr in die Christmette gehen können. Anneliese Emminger unterstützte die weihnachtlichen Lieder auf dem hauseigenen Klavier. Am Jahresende lud das Ehepaar Reinelt zu einem unterhaltsamen Silvesternachmittag ein. Fast alle Bewohner und einige Gäste trafen sich im Gemeinschaftsraum, um "Vertauschte Rollen", "Schrottwichteln", und andere lustige Spiele zu spielen, was allen viel Spaß bereitete. Das alte Jahr wurde mit einem Glas Sekt verabschiedet. Mit vielen guten Wünschen, vor allem im Hinblick auf eine gute Gesundheit für das Jahr 2018, ging man gut gelaunt wieder auseinander.