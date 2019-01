Dauchingen Große Investitionen reißen ein Loch in die Kasse des Vereins

Positives konnten auch die Sportwarte berichten. So waren in der vergangenen Saison fünf aktive Mannschaften und drei Jugendmannschaften im Einsatz. In der kommenden Saison werden wieder fünf Mannschaften und zwei Jugendmannschaften an den Start gehen, so die Info von Jörg Bahnmüller. Jugendwart Sandra Schneider ging in ihrem Bericht besonders auf die Kooperation Schule/Verein ein, die nach wie vor von den Kindern gut angenommen wird. Das Kinderferienprogramm ist ein weiteres Highlight für den Tennisnachwuchs.

Bürgermeister Torben Dorn dankte vor allem für die Nachwuchsarbeit in Sachen Tennis. Für den stellvertretenden Vorsitzenden Johannes Beigel wurde Peter Wöhrle einstimmig als Nachfolger gewählt. Für Martin Geiger übernimmt nun Martin Wittner das Amt des Kassiers. Als Beisitzer ebenso einstimmig gewählt wurden Ramona Geiger, Timo Fischerkeller und Dominik Halder. Beigel war acht Jahre im Vorstand tätig, davon zwei Jahre als stellvertretender Vorsitzender. Geiger, eine tragende Säule des Vereines, war 20 Jahre im Vorstand tätig, davon führte er über 16 Jahre die Finanzen.

Zum TC zählen derzeit 241 Mitglieder, davon zwei Ehrenmitglieder. Schon jetzt blickt der Tennisclub auf die kommende Saison, die am 28. April startet. Sonnwendfeier, Jedermann-Turnier und weitere gesellige Zusammenkünfte stehen schon auf dem Terminplan.