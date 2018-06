Große Freude beim Pferdesportteam Schwarzwald-Baar: Sechs junge Reiterinnen haben jetzt ihre Prüfungen für das Reitabzeichen bestanden. In einem einwöchigen Intensiv-Lehrgang auf dem Gelände des Pferdesportzentrums Oberer Neckar in Dauchingen hatten sie sich in zahlreichen Reit- und Theoriestunden auf die Prüfungen vorbereitet (von links) der Landeskommissionsbeauftragte Hannes Wendt, Stella Hornung, Trainer Steffen Giesser, Julia Schäfer, Lisa Klaiber, Faye Merzkirch, Nina Moser, Jennifer Bolduan und Richterin Christiane Fritz-Lange. Foto: Pferdesportteam