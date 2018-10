Dauchingen Gespannt auf neues Akustikkonzept

Es ist dies die erste Veranstaltung in der akustisch verbesserten Dauchinger Festhalle, und so ist man sehr gespannt, wie sich das neue Akustikkonzept in der Praxis bewährt.

Eine Woche später lädt die Narrenzunft ihre Mitglieder im Zunftstüble zur Geburtstagsparty zum 40-jährigen Bestehen ein. Die Party findet am Samstag, 3. November, ab 20 Uhr statt. Die Gründung erfolgte seinerzeit am 4. November, die Teufel feiern also hinein. Vor 40 Jahren fand die Gründungsversammlung und die Errichtung der Vereinssatzung im damaligen Keglerheim "Roland" in Dauchingen statt. Mit Spannung sehen die Narren auch dem Samstag, 27. Oktober, entgegen. Im Rahmen des Herbstkonvents der Schwarzwälder Narrenvereinigung wird unter anderem darüber entschieden, ob die Narrenzunft Dauchingen im Jahr 2022 anlässlich ihres dann 44-jährigen Bestehens das große Narrentreffen der SNV veranstalten dürfen.