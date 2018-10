Dauchingen Gesamtgemeinde bekommt ein neues Entree

Treffpunkt war natürlich ein Pylon, und zwar in Kappel. Im Bistro der "Säge" gab es dann Kaffee und Kuchen. Dort sprach Ragg mit Blick auf das seit 2015 laufende Ehrenamtsprojekt im Beisein der Ortsvorsteher Alfred Irion (Schabenhausen), Werner Reich (Kappel) und Peter Engesser (Fischbach) nicht nur Dankesworte. Er ging auch auf die Historie dieses aus seiner Sicht wichtigen, gelungenen und emotional ansprechenden Projekts ein. Angefangen habe alles mit dem in der Gemeinde gebildeten Arbeitskreis "Standortmarketing", der sich infolge der damals wirtschaftlich schwierigen Zeiten gebildet und sich später in die zwei Arbeitskreise (AK) "Existenzgründungsoffensive Niedereschach" und "Marketing" aufgeteilt habe.

In Letzterem habe man das Glück gehabt, mit Rolf Zahel, Tajana Werner, Bernward Damm und Harald Zeiher gleich vier Werbeexperten dabei zu haben. Diese haben unter anderem auch die neue Ortsbroschüre ehrenamtlich ausgearbeitet. Danach richtete sich das Augenmerk des AK auf die völlig verschiedenen und uneinheitlichen Ortseingangstafeln in Niedereschach, Schabenhausen, Kappel und Fischbach. Schnell war man sich einig, ein einheitliches System kreieren zu wollen. Auch Menschen von außen sollten erkennen: Die gehören zusammen und sind miteinander verbunden.

Der Bürgermeister lobte den ehrenamtlichen Einsatz, lediglich fürs Her- und Aufstellen der Pylonen fielen Kosten an. Bei diesen kam der aufgelöste Fremdenverkehrsverein (FV) ins Spiel. Aus dessen früheren Reihen nahmen Bodo Volz und Annelore Vogelsang an der Feierstunde teil. Der FV hatte seinen Kassenbestand in Höhe von 8500 Euro der Gemeinde vermacht, verbunden mit der Auflage, das Geld für touristische Zwecke zu verwenden.