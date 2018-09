Dauchingen Gemeinsam mit zwei Clowns auf Monstersuche

Dauchingen. Wer hätte nicht Angst, wenn es Nacht wird und man ins Bett gehen muss? Dieser Frage widmeten sich in ihrer Vorstellung "Heimlich-Unheimlich" im Rahmen des Dauchinger Kinderferienprogramms Beppo und Ferdinand vom Clowntheater "Kakerlaki". Die rund 60 Kinder und auch etliche begleitende Elternteile kamen dabei spaßmäßig voll auf ihre Kosten –­ das bewies das immer wieder aufkommende schallende Gelächter der Kinder im Dauchinger Florianssaal bei Unmengen von Seifenblasen, Krokodilen, die sich im Hintern von Toilettenbenutzern festbeißen, und natürlich den Monstern und Geistern. In ihrer Vorstellung zeigten Roland Kurz und Uwe Spille als die beiden Clowns spielerisch auf, was es für Kinder vor dem Zu-Bett-Gehen so alles zu erledigen gibt. Angefangen mit dem Zähneputzen und der Frage, warum denn auch? Ganz klar, weil sonst schon wieder ein Monster, nämlich das Kariesmonster kommt.