Fünf neue Ministranten der Pfarrgemeinde St. Cäcilia Dauchingen wurden vor kurzem offiziell in den Dienst aufgenommen. Es sind dies: Elly Hackenjos, Leonie Babic, Laurin Schlenker, Elina Thoma und Emma Schleicher. Links Oberministrant Daniel Laqua, rechts Tobias Nottensteiner. Die Neuaufnahme von jungen Ministranten in der katholischen Kirchengemeinde St. Cäcilia Dauchingen zählte zu den Höhepunkten des Patroziniums. Obwohl das Quintett schon öfters in den Gottesdiensten ministrierte, bekamen sie nun von den Oberministranten das Kreuz überreicht, damit jeder erkennt, dass sie nun zum großen Kreis der Minis gehören. Geehrt wurden außerdem langjährige MInistranten. Schon zehn Jahre stellt sich Chiara Angeli in den Dienst am Altar. Fünf Jahre dabei sind Jens Mazzucca und Carola Köpp. Als Zeichen des Dankes überreichte ihnen Tobias Nottensteiner ein kleines Präsent. Foto: Preuß