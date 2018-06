Dauchingen Führungsgruppe koordiniert Einsatz

Dauchingen. Darum ist die Dauchinger Wehr mit ihrem Kommandanten Ralf Laufer, Hechinger-Geschäftsführer Markus Duffner und Mathias Möhrle sowie Rico Engel, Leiter für die Gebäudetechnik, dankbar, dass sie den großen Gebäudekomplex zu Übungszwecken zur Verfügung stellen.

Damit gewinnen beide Seiten: Kenntnisse des Gebäudes helfen, um im Ernstfall schnell agieren zu können. So setzte die Dauchinger Feuerwehr eine außergewöhnliche Probe an. Integriert war die Wehr aus Niedereschach und die Führungsgruppe C bestehend aus Feuerwehrfrauen und -männern aus Niedereschach/Fischbach, Mönchweiler und Dauchingen. Alarmiert wurde die Dauchinger Wehr über Brandmeldeanlage, die im Gebäude installiert ist. Übungsannahme war ein Brand im Bereich des Lagers, das der Produktionshalle vorgelagert ist. Eine Person machte sich im zweiten Obergeschoss der Produktionshalle bemerkbar und gab zu erkennen, dass der Rückweg verraucht sei. Um diese Person zu retten wurde die Drehleiter mit Rettungskorb (DLK) aus Schwenningen angefordert. Alle diese Übungsmaßnahmen sind von großer Bedeutung, um die Koordination zwischen den Wehren zu üben, so Kommandant Laufer. Ein wichtiger Faktor bei dieser Übung stellte die Führungsgruppe C dar. Bei ihr liefen die ausgeführten Kommandos der Abschnittsleiter zusammen. Diese wurden an Ort und Stelle dokumentiert und aufgezeichnet. Die Führungsgruppe C wurde vor Jahren gegründet, um gerade bei Wohnungsbränden oder weiteren größeren Schadensmeldungen den Einsatzleiter zu entlasten und, wenn erforderlich, unter anderem weitere Rettungsdienste und Feuerwehren zu alarmieren. Eine entsprechende Ausbildung ist dafür erforderlich. Wichtig sind die praktischen Proben, die drei- bis viermal im Jahr abgehalten werden, um so den Ablauf eines Einsatzes zu üben.

Auf Grund dieser jüngsten Probe wurden einige Verbesserungsvorschläge von Seiten der beteiligten Wehren zur Vorgehensweise aufgegriffen, die in der anschließenden Abschlussbesprechung erörtert wurden und in naher Zukunft zusammen mit den Verantwortlichen der Firma Hechinger umgesetzt werden sollen.