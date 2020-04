Dauchingen Feuerwehreinsatz: Große Waldfläche brennt

Waldbrandgefahr aktuell hoch

Aktuell herrsche in den Wäldern massive Trockenheit, erklärt der Kommandant. Die Waldbrandgefahr sei entsprechen hoch - aktuell auf Stufe vier von fünf. Laufer appelliert an die Bürger, sich an gängige Regeln zu halten. So solle man beispielsweise keine Gegenstände wegwerfen und nicht mit Autos über Wiesen fahren. Dies könne schnell in einem Flächenbrand enden.