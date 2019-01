Dauchingen Fasnetgoascht bereits in Muttermilch

Volker Ositschan in seiner Eigenschaft als Zunftmeister begrüßte die Neuen und hatte zu jedem ein paar erklärende Worte. So sei Dennis Arlt in eine aktive Dauchinger Narrenfamilie hineingeboren, und der Fasnetgoascht sei ihm mit der Muttermilch eingegeben worden.

Seit über zehn Jahren in der Zunftjugend aktiv

Auch Marc Sempert durfte seinen Eid auf die Narrenzunft ablegen, ist er doch bereits seit über zehn Jahren in der Zunftjugend aktiv. Der kleine Timo Adolf wurde von seiner Teufels-Mama ins Häs gesteckt, für ihn sei die Fasnet etwas ganz Selbstverständliches.