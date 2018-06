Dauchingen Fahrstunden mit einem, zwei oder vier PS

So exotisch der Fahrsport auch ist, das Interesse daran scheint groß. "Da gibt es einen Riesenbedarf. Wir wurden immer wieder darauf angesprochen, doch so etwas anzubieten", erzählt Pferdewirtschaftsmeister Steffen Giesser. Aus einer ersten vagen Idee wurde schnell mehr: Giesser, der schon in der Kindheit mit seinem Vater auf dem Kutschbock saß, ließ sich in einem mehrwöchigen Lehrgang am renommierten Haupt- und Landgestüt Marbach zum offiziellen FN-Trainer Fahren ausbilden.

Er kann nun sowohl junge Kutschpferde trainieren als auch Nachwuchs-Kutscher unterrichten.

Am Pferdesportzentrum Oberer Neckar, dem Trainingsgelände des Vereins, wurde zudem eigens ein Platz für die ungewöhnlichen Fahrstunden hergerichtet. Und auch ein paar gute Kutschpferde stehen mittlerweile in den Ställen in Dauchingen und warten auf Schüler. Die ersten Stunden als Fahrlehrer hat Steffen Giesser schon hinter sich.