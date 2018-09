Dauchingen Fahrradschutzstreifen werden eingeführt

Bei anhaltend schlechter Witterung können sich die Markierungsarbeiten verschieben. "Sobald die Fahrradschutzstreifen aufgebracht und freigegeben sind, müssen diese vom betreffenden Radverkehr grundsätzlich genutzt werden", weist die Verwaltung auf das entsprechende Gebot hin. Die Fahrradschutzstreifen dürfen dabei jeweils nur in der entsprechenden Fahrtrichtung befahren werden. Diejenigen Radfahrer, die in die entgegengesetzte Richtung fahren möchten, müssen die Straße nutzen. Es ist also nicht erlaubt – wie auf Fahrradwegen bei entsprechender Ausschilderung, entgegen der Fahrtrichtung zu fahren. Die Pflicht zur Nutzung der Straße gilt natürlich nicht für Kinder unter acht Jahren, die gemäß der Straßenverkehrsordnung den Bürgersteig benutzen müssen. Vom achten bis zum zehnten Lebensjahr kann zwischen dem Gehweg und dem Fahrradschutzstreifen gewählt werden. Ab dem elften Lebensjahr muss der Fahrradschutzstreifen grundsätzlich genutzt werden.

Sämtliche Kraftfahrzeuge dürfen die Fahrradschutzstreifen nur im Bedarfsfall befahren, sofern Radfahrer nicht gefährdet werden. Ein solcher Bedarfsfall liegt etwa vor, wenn zwei breite Fahrzeuge sich begegnen und ein Verbleib ausschließlich auf der Fahrbahnfläche nicht möglich ist. Ein Befahren der Fahrbahn durch Radfahrende ist in der jeweiligen Richtung ebenso ausschließlich im Bedarfsfall, zum Beispiel beim Abbiegen, zulässig. Dabei darf der Fahrzeugverkehr nicht behindert werden. Auf dem Fahrradschutzstreifen darf nicht geparkt werden. Das Halten bis zu drei Minuten ist gestattet. Der Fahrzeugführende darf dabei das Fahrzeug nicht verlassen, denn dann handelt es sich um Parken, auch wenn der Vorgang weniger als drei Minuten dauert.