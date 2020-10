Dauchingen Extra-Abgabe für Kampfhunde eingeführt

Steigende Steuereinnahme

Aufgrund der angemeldeten Hunde erhält die Gemeinde derzeit eine Hundesteuer in Höhe von 15.540 Euro. Durch die neuen Hundesteuersätze erhöht sich die Steuereinnahmen um 10.464 Euro auf 26.000 Euro.

In der Gemeinde Dauchingen war bisher keine Kampfhundesteuer erhoben worden. Eine Kampfhundesteuer soll durch einen erhöhten Steuersatz der Steigerung der Anzahl von Kampfhunden im Ort entgegenwirken. Kampfhunde sind solche Hunde, die aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, dass durch sie eine Gefahr für Leben und Gesundheit von Menschen und Tieren besteht. In der Gemeinde sind derzeit drei Hunde gemeldet, die zu einer Kampfhund-Rasse zählen. Allerdings wird die Hunderasse erst seit 2016 erfasst, so dass die tatsächliche Zahl höher liegen könnte. Rettungshunde bleiben nach wie vor von der Steuer befreit, soweit sie die Prüfung für Rettungshunde oder die Wiederholungsprüfung abgelegt haben und für den Schutz der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen.

Ebensolches gilt für Hunde, die ausschließlich zum Schutz und der Hilfe tauber, blinder oder sonst hilfsbedürftiger Personen dienen.

Neu aufgenommen

Neu mit aufgenommen wurden Hunde, die ausschließlich dem Schutz von Epileptikern oder Diabetikern dienen, wenn nachgewiesen wird, dass sie hierzu geeignet sind. Sämtliche Hundebesitzer erhalten weiterhin von der Gemeinde zu Jahresanfang eine Rolle mit 250 Hundekotbeuteln und können weitere kostenlos bei der Gemeinde abholen.

An den beliebten Hundelaufstrecken hat die Gemeinde Mülleimer zur Entsorgung der Hundekotbeutel angebracht, die wöchentlich vom Bauhof geleert werden. Viele Hundebesitzer nutzen diese Möglichkeit, aber leider werden auch immer wieder an den Laufstrecken Hundekotbeutel mit Inhalt am Wegesrand entsorgt. Durch die Leerung der Mülleimer und die Müllentsorgung, das Bereitstellen der Hundekotbeutel sowie der Mülleimer an den beliebten Hundeauslaufstrecken und den Verwaltungskostenaufwand entstehen der Gemeinde jährliche Kosten in Höhe von rund 1. 000 Euro.