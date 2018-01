Dauchingen Es ging auf und ab

Aktuell sind 30 Kinder und Jugendliche in Ausbildung. Hierzu stehen sieben Ausbilder zur Verfügung. Bis zum Jahresende gab es im Rahmen einer AG "Schule–Verein" eine Blockflötengruppe. Leider haben nach Ablauf des musikalischen Angebots auch die Kinder mit der Blockflöte zu spielen aufgehört, so die Info des Jugendleiters Uwe Zimmermann. Durch den Weggang von Markus Kurz mussten zwei neue Ausbilder gesucht werden. Nun wird Lucas Kienzler an der Posaune unterrichten und Justin Auer am Schlagzeug.