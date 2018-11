Dauchingen Erfolgreiche Fechterin

Dauchingen. Mit Charis Lämmler wurde eine 13-jährige Degenfechterin am Montag während der Sitzung des Gemeinderates für ihre Erfolge ausgezeichnet: Die Schülerin hatte den südbadischen Titel in der Altersklasse B1 gewonnen. "Mit dem Fechten hast du dir eine Sportart mit ganz viel Tradition ausgesucht", sagte Bürgermeister Torben Dorn in seiner Laudatio, seit 1900 bereits sei Degenfechten olympisch.