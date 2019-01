Dauchingen Einsatz für die Brauchtumspflege

Dauchingen. Tobias Schleicher und Alexander Förg wurden mit dem bronzenen Verbandsorden der SNV für ihr jahrelanges Engagement und ihren Einsatz in der Brauchtumspflege ausgezeichnet. Tobias Schleicher wurde 2008 in den Narrenrat der Dauchinger Narrenzunft gewählt und hat dort das Amt des Festwirts übernommen. Er ist für seine vielen guten Ideen bekannt und sorgt auch stets für die Umsetzung. Alexander Förg hat bereits im Alter von 18 Jahren das Amt des Obmanns übernommen. Alles rund ums Häs gehörte fortan in seinen Verantwortungsbereich. Organisation einer hinreichenden Zahl an Hästrägern, etwa wenn es um das Spalierstehen bei Hochzeiten ging, alles rund um die Kinderhäser und viele weitere Aufgaben wurden von ihm zuverlässig erledigt. Außerdem machte er sich als Vereinsschreiner einen Namen. "Zu Alexander Förg konnte man immer kommen, wenn es um Holz und Schreinerarbeiten ging", lobte auch Zunftmeister Volker Ositschan. Neben der Auszeichnung durch die Narrenvereinigung gab es für beide verdienten Mitglieder der Zunft auch von den Teufeln eine Aufmerksamkeit.