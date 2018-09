Dauchingen Einmaleins zum Feuerlöschen

Auf der Agenda des Übungsabends stand die theoretische und praktische Unterweisung mit dem Feuerlöscher, sowie das richtige Verhalten im Brandfall.

Bevor die Interessenten selbst einen Brand mit dem Nasslöscher bekämpfen durften, lud Kommandant Ralf Laufer zur theoretischen Information ein. Hier ging es insbesondere um die verschiedenen Brandklassen, die sich in Klasse A- B- C- und D mit dem Anwendungsbereich der Löschmittel einteilen. So gehören brennbare Stoffe, wie unter anderem Holz, Kohle oder Papier zur Brandklasse A. Bei der Brandklasse B, also brennbare flüssige Stoffe, kommt das Löschen mit Schaumlöscher oder Kohlendioxidlöscher zum Einsatz. Auf keinen Fall, gerade wenn Öl oder Fett brennt, mit Wasser löschen. Was dann passiert, demonstrierten am Beispiel einer Fettexplosion Mitglieder der Feuerwehr. Ganz wichtig in einem Brandfall sei es, Ruhe zu bewahren, erklärt Ralf Laufer den Interessenten. Hier gibt es einige Regeln zu beachten, natürlich den Notruf 112 abzusetzen und sich in Sicherheit zu bringen. In einem Mehrfamilienhaus müssen die Nachbarn gewarnt werden, und vor allem gilt es die Türen zu schließen, denn Durchzug ist Nahrung für das Feuer und Rauch.

Die praktische Übung zeigte, dass es doch recht beschwerlich ist. mit einem Feuerlöscher den Brandherd zu bekämpfen.