Dauchingen Ein Vergnügen für Jung und Alt

Das Gemeindefest erweist sich jedes Jahr als ein Fest der Generationen. So präsentierten sich am Nachmittag die Kleinsten auf der Bühne, die Kinder des Familienzentrums St. Franziskus erzählten in ihren, aus voller Kehle gesungenen Liedern, die Geschichte um den "Regenbogenfisch". Sportlich fand dieser Nachmittag sein Ende, denn die "Rope-Skipping-Gruppe" der GSD zeigte auf der Bühne ihr Können mit den modernen Hüpfseilen. Die Akteure sind gerne gesehen und begeistern immer wieder aufs Neue mit ihren schwungvollen Choreographien, die sie im Laufe des Jahres einstudieren.

Im Foyer war während des Tages immer Betrieb, dort hatte der "Eine Welt-Laden" seinen Stand mit zahlreichen Artikeln aufgebaut. Roswitha Sindram und ihr Team kommen schon über 20 Jahren nach Dauchingen. In dieser Zeit habe sich schon ein fester Kundenstamm gebildet, so Sindram. Die Ministranten legten sich mit ihren Betreuerinnen die letzten Wochen mächtig ins Zeug und boten Selbstgebasteltes, wie unter anderem schöne Advents- und Türkränze, oder Gebackenes wie auch nette Kleinigkeiten, die zur bevorstehenden Adventszeit passen.

Mit dem Erlös dieses Gemeindefestes werden die Suppenküche in Moldawien, das Schulprojekt Bitang in Gambia und der Helferkreis Asyl in Dauchingen unterstützt.