Dauchingen Ein "teuflisch gutes" Straßenfest

Teufelszunft-Vorsitzender Volker Ositschan war rundherum zufrieden mit dem Engagement und war selbstverständlich stets zur Stelle, wenn er gerufen wurde. "Auf mein Team ist Verlass", freute er sich über das rege Geschehen vor und hinter den Tresen. Stets in Aktion war auch das Küchenteam. In der Flamingo-Bar waren Tobi Hauser und Steven Haffa ein Garant dafür, dass alles glatt lief. Vor allem am Samstagabend war dort auf Grund des dichten Gedränges überlegtes Handeln gefragt. Doch die Männer in ihren Flamingo-Hemden meisterten ihre Aufgabe souverän.

Für eine Nachtschicht selbst hinter dem Zapfhahn stand Bürgermeister Torben Dorn in seiner Funktion als Zunftmitglied. Sobald es seine Zeit zulässt, nimmt er aktiv am Zunftgeschehen teil. Auch innerhalb der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV) hat sich das Fest als kurzweilige, unterhaltsame und gemütliche Hockete längst herumgesprochen. Unter anderem ließen sich die ehemalige Brauchtumsvorsitzende Lilo Günther und SNV-Präsidentin Anne-Rosel Schwarz den Termin nicht entgehen.

In der Küche herrschte am Samstagabend Hochbetrieb. Eine Verschnaufpause gab es höchstens in den Randstunden. Ein ähnliches Bild bot der Sonntag. Die Dauchinger Saustall-Musikanten bereicherten den Frühschoppen und das Mittagessen mit Live-Blasmusik. Traditionell bietet sich das Sommerfest, das vor 24 Jahren anlässlich des 900. Gründungsjahres von Dauchingen entstand, zur Werbung für Zunft-Veranstaltungen im weiteren Jahresablauf an. Zu diesen zählt in diesem Jahr der Comedy-Abend mit den "Kächeles". Das Duo hat seinen Besuch für den 26. Oktober um 20 Uhr in der Festhalle Dauchingen angekündigt. Und da es schade wäre, einen derartigen Termin verstreichen zu lassen, entschloss sich die Narrenzunft dazu, den Kartenvorverkauf am Straßenfest zu starten.