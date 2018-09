Dauchingen Dementieren zwecklos

Das Schauspiel um das Vergessen, die Liebe und was bleibt mit Britta Martin und Uwe Spille geht einfühlsam, mit großer Wertschätzung aber auch Humor auf das Thema Demenz ein.

Das Stück wartet mit Schwung, vielen Informationen und aufblitzenden ironischen Spitzen gegen manche gesellschaftliche Entwicklung auf. Britta Martin und Uwe Spille kommen als Moderatoren einer Art Show direkt ins Gespräch mit dem Publikum.

Was genau ist Demenz eigentlich? Und was tun mit den drei großen unvermeidlichen Problemen, die das Leben mit sich bringt und die sich in Krankheit, Alter und Sterben ausdrücken?